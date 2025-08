Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Rollladen durch Steinwürfe beschädigt

Dietzenbach (ots)

(lei) Der Sachschaden hält sich mit geschätzten 50 Euro zwar in Grenzen, das Unverständnis bei der betroffenen Bewohnerin dürfte jedoch umso größer sein: Unbekannte haben am Freitagabend, zwischen 19.45 und 20 Uhr, augenscheinlich mehrere Steine gegen einen heruntergelassenen Rollladen eines Mehrfamilienhauses in der Rheinstraße (einstellige Hausnummer) geworfen und diesen dadurch in Mitleidenschaft gezogen. So schnell wie das geschah, waren die Verursacher, bei denen es sich um Kinder und Jugendliche gehandelt haben soll, auch wieder verschwunden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Werfern geben können (06074 837-0).

Offenbach, 04.08.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

