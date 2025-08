Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: E-Scooter unter Drohung entwendet: Suche nach unbekanntem jungen Mann

Offenbach (ots)

(lei) 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schwarze Haare und dunkler Vollbart: Mit dieser Beschreibung sucht die Polizei in Offenbach nach einem jungen Mann, der am Freitagnachmittag am Marktplatz einem 16-Jährigen dessen E-Scooter abgenommen hat. Der Jugendliche hielt sich gegen 15.35 Uhr im Bereich einer Bushaltestelle auf, als der Unbekannte ihn fragte, ob er mal fahren dürfe. Als der Jugendliche das ablehnte, soll es zu Handgreiflichkeiten durch den Älteren gekommen sein, der daraufhin zudem eine Drohung aussprach und dann mit dem E-Scooter in Richtung Main davonfuhr. Bekleidet war der Täter mit einer dunklen langen Hose und einer dunklen Übergangsjacke. Er war in Begleitung einer anderen männlichen Person, die jedoch nach ersten Informationen nicht tatbeteiligt gewesen sein soll. Hinweise nimmt das Polizeirevier Offenbach entgegen (069 8098-5100).

Offenbach, 04.08.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

