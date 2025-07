POL-WAF: Ennigerloh. Jugendlicher mit Mofa fährt Auto auf

Warendorf (ots) - Ein Büro in einem Container an der Straße Auf dem Tigge in Beckum ist am Wochenende das Ziel von unbekannten Einbrechern gewesen. Zwischen Freitag (11.07.2025, 12.00 Uhr) und Montag (14.07.2025, 07.00 Uhr) verschafften sich Unbekannte über eine Türe gewaltsam Zugang zu dem Container. Hier machten sie sich an einem Tresor zu schaffen und flüchteten mit Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, ...

