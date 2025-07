POL-WAF: Ahlen. Körperliche Auseinandersetzung - Hinweise erbeten

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind in eine Brauerei-Gaststätte an der Straße In der Geist in Oelde eingebrochen. Über ein Fenster verschafften sich die Täter in der Nacht zu Montag (14.07.2025, gegen 03.30 Uhr) gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Hier machten sie sich an einem Tresor zu schaffen und flohen mit Bargeld. Einer der Täter wird folgendermaßen beschrieben: Circa 1.65 Meter bis 1.70 Meter groß, ...

