Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbrecher erbeuten Schmuck

Freigericht (ots)

Am gestrigen Abend nutzten Einbrecher die Abwesenheit einer 67-jährigen Bewohnerin des Schwalbengrunds in Freigericht aus. Als diese heute gegen 00:30 Uhr in ihre Wohnung zurückkehrte, musste sie feststellen, dass offensichtlich Einbrecher am Werk gewesen waren. Diese hatten sich gewaltsam Zugang zur Wohnung verschafft und alles durchwühlt. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zum Diebstahl diverser Schmuckstücke im unteren fünfstelligen Bereich. Der oder die Täter flüchteten unerkannt vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100 123 zu melden.

Offenbach am Main, 02.08.2025, Stefan Soldner, Polizeiführer vom Dienst

