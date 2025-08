Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Sattelzug prallte in Leitplanke; Zeugensuche nach Sachbeschädigung: Wer trat gegen die Hoteltür?; Nach Rempler war die Geldbörse weg und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Sattelzug prallte in Leitplanke - A66 / Langenselbold

(lei) 35.000 Euro Sachschaden, so die vorläufige Schätzung, sind am Freitagmorgen bei einem Alleinunfall auf der Autobahn 66 an der Anschlussstelle Langenselbold entstanden. Ein Sattelzug war gegen 6.30 Uhr in Richtung Gelnhausen unterwegs und dort beim Befahren der Abfahrt in die Leitplanke geprallt. In der Folge blockierte er die Ausfahrtsspur im Kurvenbereich. Der 24 Jahre alte Fahrer, der bei regennasser Fahrbahn vermutlich mit unangepasster Geschwindigkeit fuhr, blieb unverletzt. Für die Bergungsarbeiten musste die Abfahrt für fast drei Stunden vollgesperrt werden.

2. Zeugensuche nach Sachbeschädigung: Wer trat gegen die Hoteltür? - Hanau / Wolfgang

(fg) Wer trat gegen die Hoteltür und verursachte hierdurch einen Schaden von rund 1.500 Euro? Dieser Frage gehen derzeit Ermittler der Hanauer Polizei nach. Am frühen Freitagmorgen, gegen 0.45 Uhr, trat ein Unbekannter mehrfach gegen die Eingangstür eines Hotels in der Maria-Montessori-Allee (einstellige Hausnummern), sodass das Sicherheitsglas gesprungen ist. Nach der Tat floh der Unbekannte, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 auf der Wache des Polizeireviers in Hanau.

3. Nach Rempler war die Geldbörse weg - Maintal

(cb) Nachdem eine Frau aus Maintal am Donnerstag kurz nach 18 Uhr in der Kennedystraße von einer bislang unbekannten Person angerempelt wurde, musste sie feststellen, dass ihre Geldbörse geklaut wurde. Ersten Ermittlungen nach nutzte der unbekannte Täter die Ablenkung durch den Rempler und klaute die Geldbörse aus der Umhängetasche der Maintalerin. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Taschendiebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

4. Zwei Verletzte bei Abbiegeunfall - Wächtersbach

(lei) Noch zu klären gilt die Schuldfrage bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen in der Industriestraße zugetragen hat. Dort wollte ein Lastwagen gegen 6.50 Uhr nach links auf das Gelände der Straßenmeisterei abbiegen. Zuvor hatte er sein Gefährt gestoppt und war noch kurz zurückgesetzt. Im Moment des Abbiegens, so die bisherigen Schilderungen, soll die Fahrerin eines schwarzen Ford Kuga überholt haben, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam, an denen dadurch jeweils Schaden in einer Gesamthöhe von schätzungsweise 9.000 Euro entstand. Die 56-Jährige und ihr 20 Jahre alter Beifahrer kamen verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizeistation Gelnhausen sucht nun Unfallzeugen, die sich unter der Rufnummer 06051 827-0 melden mögen.

Offenbach, 01.08.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell