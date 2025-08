Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mit Zange auf Kopf geschlagen: Anzeige gegen 59-Jährigen; Zeugen nach Parkplatzrempler gesucht; Trickdiebe stahlen Uhr von 75-Jährigem und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Mit Zange auf Kopf geschlagen: Anzeige gegen 59-Jährigen - Offenbach

(lei) Mit einer blutigen Platzwunde musste ein 76-Jähriger am Donnerstagabend ins Krankenhaus, nachdem es in einer Bar in der Bismarckstraße (100er-Hausnummern) zu einer handfesten Auseinandersetzung mit einem anderen Mann gekommen sein soll. Dieser, ein 59-Jähriger, hatte zuvor offenbar so viel Alkohol konsumiert, dass er volltrunken wirkte. Als der Ältere ihn dann hinausbringen wollte, so die ersten Erkenntnisse, soll der 59-Jährige ihm nach Angaben von Zeugen mehrfach eine kleine Zange auf den Kopf geschlagen haben, ehe er anschließend flüchtete. Der Tatverdächtige konnte schließlich zu Hause angetroffen und festgenommen werden. Er musste unter anderem für eine angeordnete Blutentnahme sowie eine erkennungsdienstliche Behandlung mit aufs Polizeirevier. Die Zange wurde sichergestellt.

2. Trickdiebe stahlen Uhr von 75-Jährigem - Heusenstamm

(lei) Geschickt und gleichzeitig dreist gingen Kriminelle am Donnerstagmittag gegenüber einem Passanten im Hainerweg vor. Der 75-Jährige stand gegen 12.30 Uhr auf dem Gehweg in Höhe der Hausnummer 23, als ein weißer Mercedes neben ihm anhielt und die vermutlich drei Insassen den Senior in ein Gespräch verwickelten. Im weiteren Verlauf stieg eine Frau aus dem Wagen aus und legte dem Mann unvermittelt eine Kette um den Hals sowie mehrere Armbänder an beide Unterarme. Als sich der 75-Jährige dagegen wehrte, entfernte die Unbekannte ruckartig die Armbänder und entwendete offenbar hierbei unbemerkt seine Armbanduhr - eine ältere Rolex. Nachdem die Frau wieder in das Auto eingestiegen war, brausten sie davon. Der Rentner zog sich durch die Handlung der Täterin leichte Verletzung am Arm zu. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Offenbacher Kripo zu melden.

3. Zusammenstoß zwischen Taxi und blauen VW: Zeugen gesucht - Neu-Isenburg

(cb) Ein Taxi hat am Mittwoch, gegen 14.15 Uhr, einem blauen VW Touran im Kreuzungsbereich Am Forsthaus Gravenbruch / Schönbornring die Vorfahrt genommen. Der Fahrer des blauen VWs konnte dem Taxi nicht mehr ausweichen und es soll zum Zusammenstoß gekommen sein. Im Anschluss habe der Taxifahrer kurz gehalten und sei dann, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, weitergefahren. Der blaue VW Touran mit OF-Kennzeichen weist einen Sachschaden von etwa 4.000 Euro auf. Die Beamten in Neu-Isenburg suchen nun Zeugen des Unfalls und bitten unter der Rufnummer 06102 2902-0 um Zeugenhinweise.

4. Wer versuchte den Mercedes zu öffnen? - Neu-Isenburg

(cb) Ein bislang unbekannter Mann, der zwischen 20 und 30 Jahre alt sein soll, versuchte Freitagnacht einen schwarzen Mercedes, der am Fahrbahnrand an der Anschrift "Am Bansenpark" (50er-Hausnummern) stand, zu öffnen. Gegen 1.30 Uhr probierte der schwarzhaarige Ganove, der eine dunkelblaue Jogginghose, eine schwarze Kapuzenjacke mit weißer Aufschrift trug und weiße Turnschuhe anhatte, den schwarzen Wagen über die Beifahrertür zu öffnen. Als dies misslang, flüchtete er zu Fuß. Nach derzeitigen Kenntnissen entstand am Mercedes kein Sachschaden. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 an die Neu-Isenburger Polizei.

5. Einbruch in der Trachstraße: Zeugensuche! - Mühlheim am Main

(fg) Unbekannte sind am Donnerstagnachmittag in ein Mehrfamilienhaus in der Trachstraße (30er-Hausnummern) eingedrungen und entwendeten aus einer dortigen Wohnung Goldschmuck. Der Einbruch ereignete sich zwischen 13.35 Uhr und 15.15 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die Unbekannten zunächst den Flur des Mehrfamilienhauses, beschädigten anschließend den Zylinder der betreffenden Wohnungstür und durchsuchten anschließend den gesamten Innenraum. Mit der Beute machten sich die Einbrecher anschließend davon. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

6. Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus - Langen

(fg) Über ein aufgehebeltes Fenster kletterten Einbrecher zwischen Dienstagnachmittag, 17.30 Uhr und Donnerstagnachmittag, 15 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Goethestraße im Bereich der 90er-Hausnummern. Anschließend durchsuchten die Täter, die wohl nichts mitnahmen, das gesamte Wohnhaus. Der am Fenster entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

7. Zeugen nach Parkplatzrempler gesucht - Dreieich / Sprendlingen

(cb) Einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher, als dieser am Mittwoch einen abgestellten grauen Skoda Octavia beschädigte. Der Fahrzeugeigentümer parkte den grauen Wagen, gegen 7.35 Uhr, auf einem Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße (10er-Hausnummern). Bei seiner Rückkehr, gegen 17.10 Uhr, musste er Kratzer und Dellen auf der Fahrerseite feststellen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Polizei in Neu-Isenburg unter der Telefonnummer 06102 2902-0 in Verbindung.

Offenbach, 01.08.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell