Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (674) Tötungsdelikt in Ramsberg - Zwei Tatzeugen gesucht

Weißenburg (ots)

Wie mit Meldungen 633 und 640 berichtet, ereignete sich am Samstagabend (21.06.2025) ein Tötungsdelikt im Pleinfelder Ortsteil Ramsberg (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen). Die Ansbacher Kriminalpolizei sucht nach zwei wichtigen Tatzeugen.

Wie berichtet, gerieten gegen 21:30 Uhr mehrere Jugendliche und Heranwachsende in der Nähe des Bahnhofs Ramsberg in Streit. Die Streitigkeit entwickelte sich zu einer handfesten Auseinandersetzung in deren Verlauf ein 15-jähriger Junge schwere Verletzungen durch ein Messer erlitt. Daraufhin flüchteten die Beteiligten zunächst.

Eine alarmierte Streifenbesatzung der Polizei leistete umgehend Erste Hilfe und begann mit den Reanimationsmaßnahmen. Letztendlich verstarb der 15-Jährige jedoch noch vor Ort an den Folgen der schweren Verletzungen.

Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen gelang es im Laufe des Abends eine 19-jährige Tatverdächtige unweit des Tatorts festzunehmen. Ebenso gelang es die Tatwaffe aufzufinden und sicherzustellen. Die Tatverdächtige befindet sich seit der Festnahme in Untersuchungshaft.

Die Ansbacher Kriminalpolizei führt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ansbach die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Tatgeschehens. In diesem Zusammenhang ergaben sich Hinweise, wonach sich zwei unbeteiligte Männer unweit des Tatorts aufhielten und das Geschehen vermutlich beobachtet haben.

Die Männer im Alter von ungefähr 20 Jahren werden wie folgt beschrieben:

Person 1: kurze, dunkle Haare, beiges T-Shirt, dunkle kurze Hose, dunkle Schuhe

Person 2: kurze, dunkle Haare, helles T-Shirt, Sonnenbrille im T-Shirt-Kragen, dunkle Hose, weiße Schuhe

Die beiden wichtigen Tatzeugen oder Personen, welche Hinweise auf die Identität der unbekannten Zeugen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Petzold / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell