Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (672) Auseinandersetzung zwischen Kind und Jugendlichem eskalierte - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Am Samstagabend (28.06.2025) gerieten ein 13- und ein 14-Jähriger in Nürnberg-Röthenbach in einen handfesten Streit. Hierbei habe der 13-Jährige sein Gegenüber mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und bittet einen Zeugen, sich zu melden.

Aus bislang unbekannten Gründen kam es, wie mit Meldung 665 vom 29.06.2025 berichtet, gegen 21:00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Wörnitzstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 14-jähriger Jugendlicher soll einen im gleichen Anwesen wohnenden 13-Jährigen zunächst geschlagen haben. Im Anschluss habe der 13-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer angegriffen. Dieser habe sich zwar verteidigen können, erlitt jedoch eine leichte Verletzung an der Hand. Nachdem ein weiterer, bislang unbekannter Mann eingriff, ließ der 13-Jährige von dem Jugendlichen ab und entfernte sich. Auch der Zeuge war beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort.

Verständigte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West nahmen den Sachverhalt auf und zogen den Kriminaldauerdienst Mittelfranken hinzu, welcher unter anderem Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort veranlasste. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei führt nun die weiteren Ermittlungen zum genauen Ablauf der Tat.

In diesem Zusammenhang suchen die Beamten Zeugen und wenden sich an die Bevölkerung. Insbesondere der noch unbekannte Zeuge, der dem 14-Jährigen zur Hilfe kam, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell