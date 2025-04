Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Zeugenaufruf Flensburg - Polizei bittet um Mithilfe bezüglich eines erhängten Hundes

Am Dienstag den 01. April 2025 wurde in einem Waldstück am Engelsbyer Weg in Flensburg ein erhängter Hund gefunden. Bei dem Rüden handelt es sich um einen kleineren weißen Hund mit gelocktem Fell. Es dürfte sich um eine Art Malteser/Pudel Mischling handeln. Der Hund konnte durch die Beamten nur tot vom Baum geborgen werden. Der Rüde wurde mittels eines dünnen, festen Seils an einem Baum befestigt und hochgezogen. Der Hund hatte eine grün-türkise und hellorangene Leine um den Hals gelegt. Darüber hinaus trug er noch ein schwarzes Halsband. Sowohl die Leine als auch das Halsband sind geflochten. Der Hund ist nicht gechipt.

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung! Sollte jemandem der Hund bzw. die Leine bekannt vorkommen, teilen Sie Ihre Hinweise zum Tierhalter bitte unter der 04621-840 oder unter UVS.Schleswig.PABR@polizei.landsh.de mit. Die Ermittlungen hat der Umweltschutztrupp des Polizeiautobahnreviers Nord übernommen. Es wurde ein Verfahren gem. §17 Tierschutzgesetz eingeleitet.

