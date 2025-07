Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Dach eines Cabriolets beschädigt: Hinweise erbeten; Unbekannter springt auf Fahrzeug und schreit Schimpfwort und Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer: Zeugensuche!

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Dach eines Cabriolets beschädigt: Hinweise erbeten - Gelnhausen

(cb) Ein schwarzer Mercedes SL-Cabriolet parkte am Mittwoch eine knappe halbe Stunde in der Neuen Straße (10er-Hausnummern) als ein bislang Unbekannter das Auto beschädigte und hierbei einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro verursachte. Der Fahrzeugeigentümer stellte seinen schwarzen Wagen, gegen 11.5 Uhr, auf dem dortigen Parkplatz ab. Dieser musste jedoch bei seiner Rückkehr, gegen 12.30 Uhr, er einen langen Schlitz im Dach seines Cabriolets feststellen. Die Polizei in Gelnhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06051 827-0 um Zeugenhinweise.

2. Unbekannter springt auf Fahrzeug und schreit Schimpfwort - Rodenbach

(cb) Was hat sich der Unbekannte bloß dabei gedacht? Er soll am Donnerstagabend, gegen 21.40 Uhr, auf das Dach eines schwarzen Ford Focus geklettert sein und dort dann lauthals ein Schimpfwort geschrien haben. Als der Unbekannte, welcher mit einem dunklen Pullover und Sportschuhen bekleidet war, bemerkte, dass ihn ein Anwohner der Friedrichstraße (10er-Hausnummern) beobachtete, kletterte er vom Fahrzeugdach und rannte mit einer weiteren unbekannten Person in Richtung Bahnhof davon. Durch sein Verhalten verursachte dieser einen Sachschaden am schwarzen Focus von etwa 2.500 Euro. Die Polizei in Langenselbold hat die Ermittlungen wegen des Verdachts de Sachbeschädigungen eingeleitet und bittet unter der Rufnummer 06183 91155-0 um Zeugenhinweise.

3. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer: Zeugensuche! - Linsengericht

(cw) In der Baumschulenstraße (einstellige Hausnummern) brannten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 0 Uhr, innerhalb einer umzäunten Baustelle mehrere Dämmplatten. Ein aufmerksamer Anwohner vernahm ein Knistern und meldete den Sachverhalt, ehe Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei ausrückten; der entstandene Schaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizeistation Gelnhausen.

Offenbach, 31.07.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell