Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht auf dem Parkplatz "Schützenstraße" - Polizei sucht Zeugen (11.07.2025)

VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Über 3.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Fahrer eines Fahrzeugs bei einer Unfallflucht auf dem Parkplatz "Schützenstraße" in der Austraße am Freitag verursacht. Im Zeitraum zwischen 18.00 Uhr und 19.45 Uhr streifte der Unbekannte den abgestellten roten Mazda 3 am rechten Kotflügel sowie am rechten Außenspiegel. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, entgegen.

