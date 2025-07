POL-OF: Zweiradkontrolle mit mehreren Beanstandungen; Kind bei Unfall verletzt: Verursacher fuhr weiter; Wer hat den schwarzen Mercedes gestohlen? und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Vermisste wieder da - Langen

(cb) Die seit Dienstagabend vermisste 87-Jährige aus Langen konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndung nach ihr kann zurückgenommen werden.

2. Wer hat den schwarzen Mercedes gestohlen? - Offenbach

(cb) Fahrzeugdiebe haben in der Zeit zwischen Dienstag, 22.30 Uhr und Mittwoch, 8.30 Uhr, einen schwarzen Mercedes, der am Fahrbahnrand in der Dielmannstraße (60er-Hausnummern) parkte, gestohlen. Wie die Unbekannten die technischen Sicherungen überwinden konnten, ist nun Teil der beim Fachkommissariat geführten Ermittlungen. Zeugen wenden sich bitte an die Kripo-Hotline (Telefon 069 8098-1234).

3. Kind bei Unfall verletzt: Verursacher fuhr weiter - Offenbach

(cw) Mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung kam ein Neunjähriger nach einem Unfall am Mittwochnachmittag in ein Krankenhaus. Der Junge war gegen 15.15 Uhr mit seinem silbernen Fahrrad im Bereich eines Fußgängerwegs in der Schubertstraße in Richtung des Parkplatzes eines Einkaufscenters im Odenwaldring (70er Hausnummern) unterwegs, als er einem entgegenkommender Zweiradfahrer offensichtlich ausweichen musste und zu Boden stürzte. Der Unbekannte fuhr anschließend weiter, ohne sich um den neunjährigen Jungen zu kümmern. Die Unfallfluchtermittler nehmen Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-5699 entgegen.

4. Fahrradfahrer von schwarzem Wagen touchiert - Offenbach

(cb) Leichte Verletzungen erlitt ein 26-jähriger Offenbacher, als dieser bereits am Mittwoch, 16. Juli, in der Bieberer Straße von dem Lenker eines schwarzen Autos touchiert wurde. Der Radfahrer befand sich, gegen 11 Uhr, in Höhe der 180er-Hausnummern, als der bislang unbekannte Fahrzeugführer eines schwarzen Autos aus der Siemensstraße in die Bieberer Straße einbog und vermutlich den Radfahrer übersah und diesen touchierte. In der Folge stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht an den Beinen und Händen. Der Unfallbeteiligte flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, setzen sich bitte mit den Beamten der Unfallfluchtgruppe unter der Telefonnummer 069 8098-5699 in Verbindung.

5. Zweiradkontrolle mit mehreren Beanstandungen - Neu-Isenburg

(lei) Zweiräder standen am Mittwoch bei einer Schwerpunktkontrolle auf dem Parkplatz der Buchenbuschhalle in der Frankfurter Straße im Fokus der Polizei. Zwischen 9 und 17 Uhr überprüften Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Neu-Isenburg gemeinsam mit den Experten der Verkehrsinspektion insgesamt 15 Fahrer und deren Fahrzeuge. Bei den Überprüfungen wurden mehrere Verstöße und letztlich folgende Bilanz gezogen:

- sechs Verkehrsstrafanzeigen wegen fehlender Pflichtversicherung - fünf Ordnungswidrigkeitenverfahren, darunter Rotlichtfahrten mit E-Scootern - Erhebung einer Sicherheitsleistung - Sicherstellung zwei E-Scooter ohne gültige Betriebserlaubnis - eine Blutentnahme nach einer Drogenfahrt (Cannabis)

Ins Auge fielt den Kontrollkräften ein Roller, dessen Betriebserlaubnis erloschen ist, da auf dem Rollenprüfstand eine Geschwindigkeit von 54 Stundekilometer gemessen wurde - zulässig sind maximal 45 km/h. Außerdem wurden zwei E-Bikes kontrolliert, die mit Gashebeln betrieben wurden und 25 km/h bzw. 40 km/h erreichten. Beide waren weder versichert noch hatten sie eine gültige Betriebserlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und Strafverfahren eingeleitet.

