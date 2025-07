POL-OF: Keine Flex, nur Flexibilität beim Frühjahrsputz: Staubsauger löst Polizeieinsatz aus

B 45 / Gemarkung Rodgau (ots) - (lei) Am Mittwochnachmittag sind Einsatzkräfte zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Bundesstraße 45 gerufen worden. In Fahrtrichtung Rodgau, so die ersten Erkenntnisse, war ein Volvo-Fahrer gegen 16.40 Uhr in einer Baustelle im Bereich der Anschlussstelle zur Autobahn 3 offenbar mit mehreren Warnbaken kollidiert und kam dort zunächst zum Stehen. Als der 23-Jährige laut Zeugenangaben ...

mehr