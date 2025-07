Polizei Bielefeld

POL-BI: Porsche Cayenne und Opel von ProViDa-Fahrzeug gemessen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 44- Paderborn- Büren- Geseke- Ein ProViDa-Fahrzeug des Verkehrsdienstes der Autobahnpolizei Bielefeld überführte zwei PKW-Fahrer, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich überschritten. Einer überholte dazu noch verbotswidrig.

Gegenwärtig finden durch die Autobahnpolizei Bielefeld Verkehrsüberwachungsmaßnahmen auf der BAB 44 zwischen den Anschlussstellen Büren und Geseke statt. In diesem Teilstück wird die in weiten Teilen marode Fahrbahn derzeit saniert. Der Fahrzeugverkehr in Richtung Kassel wurde für die erste Teilsanierung zweispurig auf die Richtungsfahrbahn Dortmund gelegt. Aufgrund der vierspurigen Baustellenführung und der damit verbundenen Fahrbahnenge wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit in Richtung Dortmund auf 60 km/h begrenzt. Zudem gilt in der Baustelle für beide Richtungsfahrbahnen ein generelles Überholverbot für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen sowie für alle Fahrzeuge mit Anhänger.

Um 09:48 Uhr am Dienstagmorgen, 29.07.2025, wurde durch ein ProVida Fahrzeug der Bielefelder Autobahnpolizei ein 60-jähriger Porsche Cayenne Fahrer aus Neutraubling (Bayern) mit seinem Anhänger mit 106 km/h gemessen. Zudem überholte er mit seinem Gespann mit ähnlicher Geschwindigkeit verbotswidrig nahezu durchgehend sämtliche Fahrzeuge. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von mindestens 550 Euro sowie ein Fahrverbot von 1 Monat und 2 Punkten im Fahreignungsregister.

Noch schneller war am Dienstag, 22.07.2025, eine 34-jährige Frau aus Staufenberg mit ihrem Opel. Ebenfalls auf der Richtungsfahrbahn Dortmund unterwegs, wurde sie durch das ProVida Fahrzeug mit 128 km/h gemessen. Sie überschritt somit die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h um mehr als das Doppelte. Bei vorsätzlicher Begehungsweise erwartet sie ein Bußgeld von 1200 Euro, sowie ein zweimonatiges Fahrverbot und ebenfalls 2 Punkten im Fahreignungsregister.

