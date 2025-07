POL-BI: Schwerer Sachschaden bei Auffahrt auf die Raststätte Biggenkopf-Nord

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld - Hillegossen- Am Donnerstagabend, 17.07.2025, übergab eine Bielefelderin der Bezirksdienstbeamtin einen gefundenen Geldschein. Eine 31-jährige Bielefelderin fand gegen 19:45 Uhr in einem Supermarkt an der Oerlinghauser Straße, in der Nähe des Lipper Hellweg, auf dem Weg in die Gemüseabteilung einen Geldschein. Die Bielefelderin gab den Fund anschließend bei der Bezirksdienstbeamtin ...

mehr