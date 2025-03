Feuerwehr Bergheim

FW Bergheim: Feuerwehr löscht Garagenbrand in Bergheim PKW rechtzeitig ins Freie gefahren - Einsatz nach zwei Stunden beendet

Bergheim (ots)

Bergheim - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag meldeten Zeugen gegen 00:30 Uhr einen Garagenbrand in der Florastraße in Bergheim. Laut ersten Meldungen befand sich auch ein Fahrzeug in der betroffenen Garage. Verletzt wurde niemand.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Doppelgarage, die sich in unmittelbarer Nähe zum Wohnhaus befand, in Vollbrand. Der Besitzer hatte den PKW rechtzeitig ins Freie gefahren. Die Einsatzkräfte bekämpften das Feuer mit zwei Trupps unter Atemschutz und zwei Löschrohren. Ein weiterer Trupp stieg im Verlauf des Einsatzes über eine Steckleiter auf das Garagendach, um die Dachfläche auf Schäden und Glutnester zu kontrollieren.

Während der Nachlöscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte einen vom Brand betroffenen Lithium-Ionen-Akku eines E-Bikes in der Garage. Dieser wurde in einer Schuttmulde gekühlt. Zudem deckten die Trupps einen Stapel Autoreifen mit Schaum ab, um eine mögliche Wiederentzündung zu verhindern. Anschließend schaltete der Energieversorger die Garage stromlos.

Im Einsatz waren 35 Kräfte der hauptamtlichen Wache sowie der ehrenamtlichen Einheiten aus Bergheim, Thorr und Quadrath-Ichendorf, gemeinsam mit dem Rettungsdienst unter der Leitung von Hauptbrandmeister Christian Flucks. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Der Einsatz wurde gegen 02:30 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Bergheim, übermittelt durch news aktuell