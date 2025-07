POL-BI: Streitschlichter wird angegriffen

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Unbekannte entwendeten in der Nacht von Samstag, 26.07.2025, auf Sonntag, zwei verschlossene E-Bikes aus einem Kellerflur. Die zwei Pedelecs der Marke Riese & Müller standen um 14:30 Uhr im Kellerflur eines Mehrfamilienhauses an der Ravensberger Straße, nahe der Turner Straße. Die Pedelecs Modell UBN Five Silent, eines in Schwarz und eines in Grün, waren jeweils mit einem ...

