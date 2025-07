POL-BI: Ladendetektive halten Taschendieb auf

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Brackwede - Unbekannte Diebe haben in der Nach zu Sonntag, 27.07.2025, in der Sauerlandstraße einen Katalysator gestohlen. Ein 55-jähriger Bielefelder hatte seien Opel Astra in Höhe der Einmündung der Straße Papenkamp abgestellt. Am Sonntagnachmittag bemerkte er, dass der Katalysator seines Autos abgetrennt und gestohlen wurde. Die Polizei bittet um Hinweise an: Polizeipräsidium ...

