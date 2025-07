Polizei Bielefeld

POL-BI: Nicht angepasste Geschwindigkeit - Unfall auf der A 33

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Gütersloh- Borgholzhausen- BAB 33- Montagabend, 28.07.2025, erlitt der Fahrer eines E-PKW bei einem Unfall auf nasser Fahrbahn leichte Verletzungen.

Gegen 20:05 Uhr befuhr ein 23-Jähriger aus Hilter a.T.W. mit seinem Tesla den linken Fahrstreifen der A 33 in Richtung Brilon. Hinter der Anschlussstelle Borgholzhausen verlor er, aufgrund der den Wetter Verhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein E-Auto. Der PKW kam zunächst nach links von dem Fahrstreifen ab, stieß gegen die Betonschutzmauer, rutschte über die Fahrbahn in die rechtseitige Betonschutzmauer und schleuderte wieder zurück in die linke Betonschutzmauer, wo er zum Stehen kam.

Der Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Abschleppwagen transportierte den nicht mehr fahrbereiten Tesla ab.

Nach der Unfallaufnahme und der Bergung des nicht mehr fahrbereiten PKW konnten um 21:30 Uhr alle Fahrstreifen wieder befahren werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 41200 Euro.

Achtung: Trotz zahlreicher Fahrassistenzsysteme, die Sie bei Ihrer Fahrt unterstützen können, ersetzten diese nicht den Fahrer - also Sie - sowie Ihre Aufmerksamkeit und Reaktion! Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Wetterverhältnissen an!

