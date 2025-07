Polizei Bielefeld

POL-BI: Intensivtäter kurz nach der Tat gefasst - Haft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Polizisten nahmen Samstagmorgen, 26.07.2025, einen Dieb fest, nachdem ein Opfer sein soeben gestohlenes Eigentum geortet hatte. Der Wiederholungstäter ging in Haft.

Ein 19-Jähriger überraschte gegen 07:50 Uhr in seinem Zimmer eines Mehrfamilienhauses an der Walther-Rathenau-Straße, zwischen der Heinrichstraße und der Paulusstraße gelegen, einen Dieb. Offensichtlich hatte der Täter durch die offene Terrassentür das Zimmer betreten. Mit gestohlenen Airpods trat der Dieb die Flucht an. Der Bestohlene informierte die Polizei und gab den Polizisten den Standort seiner georteten AirPods durch. Streifenbeamte konnten den Dieb noch mit der Beute an der Paulusstraße festnehmen.

Der drogenabhängige 44-Jährige mit syrischer Staatsangehörigkeit ist bereits hinlänglich polizeilich in Erscheinung getreten. Kriminalbeamte führten ihn am Sonntag einem Haftrichter vor, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell