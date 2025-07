Polizei Bielefeld

POL-BI: E-Scooter-Unfall an Parkplatzausfahrt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - An der Eckendorfer Straße ist am Freitagabend, 25.07.2025, ein E-Scooter-Fahrer von einem Pkw angefahren worden. Er war mit dem Elektroroller verbotswidrig auf dem Radweg der Gegenrichtung unterwegs.

Gegen 19:25 Uhr beabsichtigte ein 54-jähriger Bielefelder mit seinem Audi A4 einen Kundenparkplatz gegenüber der Einmündung der Schuckenbaumer Straße zu verlassen. Während des Abbiegens nach rechts, auf die Eckendorfer Straße in Richtung stadtauswärts, ereignete sich der Zusammenstoß mit dem E-Scooter. Der 23-jährige Bielefelder fuhr auf dem Radweg, der für die Fahrtrichtung stadtauswärts vorgesehen ist.

Rettungssanitäter versorgten den schwerverletzten Scooter-Fahrer und fuhren ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Polizeibeamte schätzten den Schaden an dem Elektroroller auf 100 Euro und die erkennbaren Beschädigungen an dem Pkw auf mindestens 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell