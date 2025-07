Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 53-jähriger Fußgänger schwer verletzt

Biebergemünd (ots)

(lei) Schwere Verletzungen trug ein 53 Jahre alter Fußgänger am Mittwochnachmittag im Ortsteil Bieber bei einem Verkehrsunfall davon. Der Mann überquerte kurz vor 15 Uhr die Durchgangsstraße ("Am Pflaster") als er vom Auto eines 57-jährigen erfasst wurde, der in Richtung Flörsbach unterwegs war. Der 53-Jährige kam ins Krankenhaus. Der genaue Hergang und die Schuldfrage sind noch zu klären. Die Polizeistation in Gelnhausen sucht deswegen auch Unfallzeugen (06051 827-0).

Offenbach, 30.07.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

