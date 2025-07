Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeitnahe Festnahme: Ermittlungen gegen 52-Jährigen eingeleitet ; Zwei Personen bei Küchenbrand verletzt und Wer hat die Kupferkabel gestohlen?

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1.Zeitnahe Festnahme: Ermittlungen gegen 52-Jährigen eingeleitet - Hanau

(fg) In gleich zwei Fällen trat ein 52-Jähriger am frühen Mittwochmorgen in der Hanauer Innenstadt in Erscheinung, weshalb er nun mit strafprozessualen Folgen rechnen muss. Polizeibeamte nahmen den Verdächtigen zeitnah fest und mit zum Hanauer Polizeirevier.

Der 52-Jährige soll zunächst unberechtigterweise ein Fitnesscenter im Forum betreten und aus dem Rezeptionsbereich diverse Gegenstände entwendet haben. Bei der Beute handelte es sich um einen PC, zwei Kartenlesegeräte, ein Telefon, eine Webcam sowie ein Armband mit integriertem Bildschirm.

Zudem soll er aus bislang unbekannten Gründen einen Eiscafé-Besucher geschlagen und dessen Rucksack entwendet haben. Der 62 Jahre alte Mann aus Bad Soden-Salmünster trug eine Kopfplatzwunde davon und wurde in einem Rettungswagen erstversorgt. Die Festnahme des 52 Jahre alten Verdächtigen aus Hanau erfolgte gegen 3 Uhr vor einer Bank in der Steinheimer Straße. Die weiteren Ermittlungen zu den beiden Taten dauern derzeit an.

2. Zwei Personen bei Küchenbrand verletzt - Schöneck / Oberdorfelden

(cb) In einem Mehrfamilienhaus in der Falltorstraße (10er Hausnummern) führte vermutlich angebranntes Essen am Dienstagabend zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei. In dem Mehrfamilienhaus kam es gegen 23.30 Uhr in der Küche zum Brand, welcher jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Alle 13 Bewohner des Hauses verließen das Gebäude rechtzeitig. Bei zwei Bewohnern lag der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vor, weshalb sie in einem Rettungswagen behandelt wurden. Eine von ihnen wurde anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der am Gebäude entstandene Sachschaden wird mit etwa 50.000 Euro angegeben.

3. Wer hat die Kupferkabel gestohlen? - Biebergemünd / Wirtheim

(cb) Wer hat die knapp 400 Kilo Kupferkabel gestohlen? Das fragen sich die Ermittler in Gelnhausen und suchen Zeugen des Diebstahls. In der Zeit zwischen Sonntag, 17 Uhr und Dienstag, 15 Uhr, beschädigten Unbekannte einen Zaun und gelangten so auf das Gelände des Umspannwerkes Wächtersbach. Dort durchtrennten die Täter die Kabel und flüchteten anschließend mit diesen. Wie die Langfinger die schweren Kabel abtransportierten ist ebenfalls Teil der Ermittlungen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06051 827-0 an die Polizei in Gelnhausen.

Offenbach, 30.07.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

