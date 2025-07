Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 1Polizei gibt geklauten Roller an Eigentümer zurück; Zeugen gesucht! Roter Ford Fiesta und Junge kollidieren; Unfall beim Vorbeifahren: Radfahrer schwer verletzt und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Polizei übergibt geklauten Roller an Eigentümer zurück - Offenbach

(cb) Polizeibeamte kontrollierten am Montagabend in der Eberhard-von-Rochow-Straße (40er-Hausnummern) zwei Jugendliche im Alter von 16 Jahren, welche einen roten Piaggio Roller dabei hatten. Bei der Überprüfung des Gefährts stellten die Ordnungshüter fest, dass dieser Anfang des Monats durch Unbekannte in der Bertha-von-Suttner-Straße gestohlen wurde. Sofort eingeleitete Ermittlungen führten zu einem weiteren 18-Jährigen aus Offenbach, der ebenfalls an der Tat beteiligt gewesen sein soll. Auf der Dienststelle erfolgte anschließend die erkennungsdienstliche Behandlung des Trios. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden minderjährigen der Obhut ihrer Eltern übergeben und der 18 Jahre alte Offenbacher wurde nach Hause entlassen. Gegen die drei Offenbacher wird nun wegen des Verdachts der Hehlerei ermittelt. Den entwendeten Roller konnten die Beamten anschließend an seinen rechtmäßigen Besitzer aushändigen.

2. Spirituosen aus Großhandel entwendet: Wer kann Hinweise geben? - Neu-Isenburg

(cw) Am Samstagvormittag, gegen 10.15 Uhr, war ein Unbekannter in einem Großhandel in der Martin-Behaim-Straße zugange, nahm mehrere Spirituosen an sich und flüchtete anschließend ohne zu bezahlen. Der Gesamtwert des Diebesguts liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Zeugensuche nach Auffahrunfall in der Hauptstraße - Dreieich / Sprendlingen

(fg) Nach einem Auffahrunfall, der sich bereits am 14. Juli in der Hauptstraße im Bereich der 40er-Hausnummern ereignete, sucht die Polizei nach wie vor nach Zeugen. Eine 18-Jährige war gegen 10.15 Uhr auf der Frankfurter Straße in Richtung Hauptstraße unterwegs und übersah offenbar, dass der davor befindliche Peugeot verkehrsbedingt abbremste. Es kam zum Auffahrunfall, wobei sich der 74 Jahre alte Peugeot-Lenker und die 70-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen zuzogen; zudem entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro. Ein Kind mit Fahrrad hätte das Unfallgeschehen beobachtet. Dieses Kind sowie weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg.

4. Zeugen gesucht! Roter Ford Fiesta und Junge kollidieren - Langen

(cw) Die Polizei Langen sucht derzeit nach Zeugen sowie einem Jungen, der am Dienstagnachmittag mit einem roten Ford Fiesta kollidierte und sich im Anschluss von der Örtlichkeit entfernte. Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr in der Egelsbacher Straße auf Höhe der Hausnummer 101. Hierbei soll das etwa neun Jahre alte und etwa 1,20 Meter große Kind mit dunklen schulterlangen Haaren mit dem roten Fahrzeug zusammengestoßen sein; anschließend sei er mit drei Jungs in Richtung Darmstädter Straße davongelaufen. Auf mehrfache Nachfrage des Lenkers, habe der mit einem dunkelblauen Trikot und einer kurzen Hose des Fußballvereins Paris Saint Germain bekleidete Bub geantwortet, dass es ihm gut gehe. Der entstandene Sachschaden am Auto beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 500 Euro. Der junge Fußgänger könnte Verletzungen an den Beinen und Armen davongetragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0 entgegen.

5. Unfall beim Vorbeifahren: Radfahrer schwer verletzt - Hainburg

(lei) Die Hainstädter Straße war am frühen Mittwochmorgen nicht nur Unfallort, sondern auch Einsatzstelle für Rettungsdienst und Polizei. Grund war ein gestürzter 61 Jahre alter Radfahrer, der sich Kopfverletzungen sowie Prellungen an Armen und Beinen zugezogen hatte. Verursacht haben soll die Blessuren ein Opel-Fahrer, der im Kurvenbereich in Höhe der Hausnummer 83 von hinten kommend an dem Radler vorbeifuhr und ihn dabei erfasst haben soll. Der Hainburger kam zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. An dem Astra entstand Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Seligenstadt (06182 8930-0).

Offenbach, 30.07.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

