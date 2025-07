Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Rettungshubschrauber im Einsatz: 82-Jährige bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Langenselbold (ots)

(lei) Schwere Verletzungen erlitt eine 82 Jahre alte Fußgängerin am Dienstagnachmittag, als es in der Kinzigstraße zum Zusammenstoß mit einem Auto kam. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 60 Jahre alter Mercedes-Fahrer gegen 15.10 Uhr von der Gelnhäuser Straße nach rechts in die Kinzigstraße abbiegen, als er dabei wohl die Seniorin übersah, welche die Kinzigstraße gerade an einer Fußgängerampel zu Fuß überquerte. Durch die heftige Kollision, die Zeugen beobachtet hatten, wurde die Frau auf die Fahrbahn geschleudert und erheblich am Kopf verletzt. Sie kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Teil der Ermittlungen zum genauen Unfallhergang ist nun auch die Frage der Ampelschaltungen für beide Beteiligten zum Unfallzeitpunkt. Zur Klärung dieser Frage und zur Rekonstruktion des Hergangs wurde ein Gutachter zur Unfallstelle hinzugezogen. Dahingehend bittet die Polizei in Langenselbold zudem um Hinweise weiterer Zeugen (06183 91155-0). Während der gut dreistündigen Unfallaufnahme, bei der auch die A-Klasse sichergestellt wurde, kam es vor Ort zu Verkehrseinschränkungen.

Offenbach, 30.07.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

