Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Trickdiebinnen erbeuteten Bargeld aus Portemonnaie; Zahnbürstenköpfe geklaut: Vorläufige Festnahme; Polizei sucht Täter-Duo nach Einbruchsdelikt und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Trickdiebinnen erbeuteten Bargeld aus Portemonnaie - Offenbach

(fg) In einem Bekleidungsgeschäft in der Frankfurter Straße im Bereich der 10er-Hausnummern (TK Maxx) ergaunerten sich drei Trickdiebinnen am Montagabend Bargeld. Eine Seniorin aus Offenbach war dort gegen 18.30 Uhr einkaufen, als sich die drei Unbekannten näherten. Die Offenbacherin hatte ihren Geldbeutel in ihrer Handtasche, die sie dauerhaft an ihrem Körper trug. Eine der drei Täterinnen habe sich sodann mit mehreren Kleidungsstücken über die Handtasche der Seniorin gebeugt. Eine der Komplizinnen habe im weiteren Verlauf den Geldbeutel entnommen und das Scheingeld sowie die Münzen herausgeholt. Die dritte Frau habe ebenfalls mitgewirkt, indem sie die Diebin abgeschirmt habe. Das herausgeholte Portemonnaie ließen die Trickdiebinnen in einem Warenregal zurück. Besonders dreist: mit dem entwendeten Bargeld sollen sie im Anschluss ihre Ware bezahlt haben.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun und sucht Zeugen:

Täterin 1:

- etwa 35 Jahre alt, schwarze Haare - bekleidet mit einer blauen Jeansjacke, einer rosafarbenen Bluse und einer blauen Jeans

Täterin 2:

- etwa 35 Jahre alt, schwarze Haare - bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einem weißen Oberteil mit bunten Querstreifen und einer blauen Jeans - hatte eine blaue Handtasche dabei

Täterin 3:

- etwa 40 Jahre alt, blonde Haare - trug eine Strickjacke mit bunten Querstreifen, ein weißes T-Shirt und eine graue Hose - hatte eine braune Handtasche dabei

Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Durch geschlossenes Badezimmerfenster gefilmt: Polizei sucht Unbekannten - Offenbach

(fg) Die Polizei in Offenbach sucht einen 25 bis 35 Jahre alten und 1,70 bis 1,80 Meter großen Unbekannten, der am Montagabend mit seinem Handy Filmaufnahmen von einer Anwohnerin der Bettinastraße gefertigt haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen trat der Täter gegen 22.40 Uhr an das Badezimmerfenster der Frau (120er-Hausnummern) heran, öffnete die Kamera-App und fertigte Videoaufnahmen. Die Frau sei eigenen Angaben zufolge entkleidet gewesen. Als sie laut aufschrie, sei der Mann davongerannt. Er hatte dunkle Haare und einen hellen sowie längeren lückenhaften Bart. Er trug eine kurze Hose, ein schwarzes T-Shirt und hatte mehrere Ketten um den Hals.

Ermittlungen werden nun wegen der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen geführt. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

3. Unbekannte stahlen Seniorin die Geldbörse - Offenbach

(cb) Während ihres Einkaufes in der Waldstraße (40er-Hausnummern) klauten zwei bislang unbekannte Täterinnen einer 84-jährigen Seniorin am Montag, gegen 12.40 Uhr, die Geldbörse. Die Offenbacherin war gerade in einem Lebensmittelgeschäft unterwegs, als die zwei Diebinnen sich ihrer Handtasche näherten und aus dieser unbemerkt die Geldbörse klauten. Die beiden Frauen waren etwa 30 Jahre alt, ungefähr 1,60 Meter groß und hatten schwarze Haare. Während die eine mit einer weiß/schwarzen Jacke, blauen Jeans und lila Sportschuhen bekleidet war, trug ihre Komplizin eine schwarze Jacke und blaue Jeans. Hinweise werden unter der Kripo-Hotline (Telefonnummer 069 8098-1234) entgegengenommen.

4. Zwei parkende Fahrzeuge beschädigt: Hinweise erbeten - Offenbach

(cb) Einen Gesamtsachschaden von etwa 2.200 Euro verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher, als dieser einen gelben Fiat sowie einen weißen Ford Focus beschädigte. Beide Fahrzeuge parkten zwischen Mittwoch, 16 Uhr und Donnerstag, 5.30 Uhr, am Fahrbahnrand der Friedhofstraße im Bereich der 10er-Hausnummern. Laut ersten Erkenntnissen streifte der Unfallverursacher den Fiat sowie den Ford im Vorbeifahren, wodurch beide Autos an der jeweiligen Fahrerseite beschädigt wurden. Der Verursacher flüchtete. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 bei der Polizei in Offenbach.

5. Zahnbürstenköpfe geklaut: Vorläufige Festnahme - Offenbach

(cw) Ein mutmaßlicher Ladendieb soll am Montagnachmittag mehrere Zahnpflegeprodukte aus einem Geschäft in der Berliner Straße (200er-Hausnummern) geklaut haben. Um kurz nach 15 Uhr soll der 43-Jährige den Kassenbereich mit der Ware im Wert von mehreren hundert Euro passiert haben, ohne diese zu bezahlen. Herbeigeeilte Polizeibeamte nahmen den Verdächtigen fest und für Folgemaßnahmen mit auf die Dienststelle. Dort erfolgte unter anderem eine erkennungsdienstliche Behandlung. Den Tatverdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls.

6. Laptop von Einbrechern geklaut - Offenbach

(cb) Zwei Einbrecher begaben sich auf den Balkon eines Einfamilienhauses in der Goerdelerstraße (100er-Hausnummern) und machten sich an der dortigen Balkontür zu schaffen. Nachdem sie diese gewaltsam geöffnet und einen Schaden von etwa 1.000 Euro verursacht hatten, begaben sie sich in die verschiedenen Wohnräume und durchsuchten diese. Mit einem aufgefundenen Laptop flüchteten die Langfinger anschließend in unbekannte Richtung. Der Einbruch ereignete sich am Sonntagabend zwischen 22.40 Uhr und 23.20 Uhr. Die Ermittler des Einbruchskommissariats nehmen Hinweise unter der 069 8098-1234 entgegen.

7. Polizei sucht Täter-Duo nach Einbruchsdelikt - Dietzenbach

(lei) Die Kriminalpolizei Offenbach bittet um Zeugenhinweise nach einem Einbruchsdelikt. Am späten Montagabend kam es im Schultheiß-Hildebrand-Weg (10er-Hausnummern) zu einem Einbruch. Nach vorliegenden Informationen verschaffte sich ein unbekanntes Täter-Duo gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus. Nachdem sie dort nach Wertgegenständen gesucht hatten, verließen sie das Wohnhaus offenbar ohne Beute und flohen Richtung Offenbacher Straße.

Der erste Täter trug eine dunkelblaue Jogginghose mit farbgleicher Kapuzenjacke mit weißem Reißverschluss; der Unbekannte war im Gesicht maskiert und trug Handschuhe. Zudem trug er eine Mütze mit weißem Schild. Sein Komplize war mit einer gräulichen Hose und einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Offenbach (069 8098-1234).

8. Wodkaflasche in Linienbus geworfen - Dreieich

(lei) Wer kann Hinweise geben zu dem Unbekannten, der in der Nacht zu Sonntag eine Glasflasche auf einen fahrenden Linienbus geworfen hat? Das fragt die Polizei und sucht nach Zeugen der Sachbeschädigung, die sich kurz vor 2 Uhr in der Offenbacher Straße 21 zugetragen hat. Der etwa 1,70 Meter große Mann mit kurzen Haaren (womöglich auch Glatze) und Brille, so die Beschreibung, hatte die kleine Wodkaflasche ohne ersichtlichen Grund gegen die hintere Tür des Busses geschleudert; die Türscheibe zersplitterte daraufhin. Danach flüchtete der Werfer, der mit einer langen Hose bekleidet war und Kopfhörer in den Ohren hatte. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Neu-Isenburg (06102 2902-0).

9. Bargeld und Goldmünzen aus Mehrfamilienhaus gestohlen - Dreieich / Buchschlag

(fg) Einbrecher waren am Wochenende in einem Mehrfamilienhaus in der Buchschlager Allee im Bereich der 20er-Hausnummern zugange und entwendeten Bargeld sowie Goldmünzen. Zwischen Freitagmorgen, 5 Uhr und Sonntagnachmittag, 15 Uhr, hebelten die Täter die Eingangstür einer dortigen Wohnung auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räume. Nachdem sie ihre Beute eingesteckt hatten, flohen sie. Zeugen des Einbruchs melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

Offenbach, 29.07.2025, Pressestelle, Felix Geis

