Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hinweise nach ungewöhnlichem Trickbetrug erbeten; Schwarzer Audi Q7 gestohlen; Erneuter Fahrzeugdiebstahl: Eindeutiger Appel der Kripo: "Autos abschließen!" und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Langfinger flüchten mit Bargeld und Schmuck - Hanau

(cb) Mit Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro flüchteten Einbrecher, nachdem diese in eine Wohnung in der Büchnerstraße (einstellige Hausnummern) eingedrungen waren. Nach bisherigen Ermittlungen schoben die Unbekannten eine den Rollladen einer Balkontür hoch und öffneten diese gewaltsam. Im Inneren der Wohnung suchten sie nach Wertgegenständen und hinterließen ein Chaos. Die Tat wurde am Samstag zur Anzeige gebracht. Zeugen setzen sich bitte mit der Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 in Verbindung.

2. Hinweise nach ungewöhnlichem Trickbetrug erbeten - Hanau

(lei) Nach einer dreisten Masche zum Nachteil einer Bewohnerin einer Einrichtung für Betreutes Wohnen in der Martin-Luther-Anlage sucht die Polizei nach einem flüchtigen Betrüger. Der etwa 30 bis 40 Jahre alte Unbekannte hatte am Freitagvormittag, gegen 10.50 Uhr, an der Wohnung der Seniorin geklingelt und sich als Mitarbeiter des Hauspersonals ausgegeben. Er erklärte, einen Brief für die Bewohnerin zu haben, für dessen Zustellung noch Portokosten zu entrichten seien. Eine Barzahlung lehnte der Täter ab und hielt der Geschädigten stattdessen ein EC-Gerät hin. Die Frau wurde aufgefordert, ihre EC-Karte aufzulegen und die PIN einzugeben. Kurz darauf waren mehrere hundert Euro vom Bankkonto der Frau abgebucht. Zwischenzeitlich hatte der Täter die Wohnanlage in unbekannte Richtung verlassen.

Die weitere Täterbeschreibung lautet:

- schlanke Statur - sprach akzentfreies Hochdeutsch - glatte, mittelkurze, dunkle Haare - dunkler Vollbart - dunkle lange Hose - dunkles Hemd

Zeugen oder Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Hanau (06181 100-123) zu melden.

In Anbetracht dieser doch recht ungewöhnlichen und durchaus neuen Tatbegehungsweise rät die Kriminalpolizei zudem:

- Öffnen Sie die Tür nur für bekannte Personen oder nach vorheriger Ankündigung. - Lassen Sie sich Ausweise oder Legitimation zeigen und überprüfen Sie diese gegebenenfalls telefonisch. - Zahlen Sie keine Kosten vor Ort und geben Sie keine EC-Karte oder PIN heraus. - Seien Sie misstrauisch bei ungewöhnlichen Zahlungsaufforderungen oder angeblichen "Zustellgebühren". - Informieren Sie bei Verdacht sofort die Polizei oder Angehörige.

Darüber hinaus bietet das Polizeipräsidium Südosthessen regelmäßig Vorträge an, in denen es um die Darstellung von üblichen Tätermaschen geht und wie man sich davor schützen kann. Bei Interesse stehen die Kolleginnen und Kollegen der Prävention zur Verfügung (069 8098-2424).

3. Handys von Einbrechern mitgenommen - Schöneck / Oberdorfelden

(cb) Zwei Einbrecher machten sich am Sonntag, gegen 1.45 Uhr, an der Kellertür eines Einfamilienhauses in der Falltorstraße (40er-Hausnummern) zu schaffen. Nachdem sie die Tür gewaltsam geöffnet hatten betraten sie das Hausinnere und durchsuchten sämtliche Räume und Schränke nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen flüchteten die beiden Langfinger mit zwei Handys. Einer trug einen hellen Kapuzenpullover und eine helle Mütze, sein dunkelgekleideter Komplize hatte einen Turnbeutel dabei. Der durch die Einbrecher verursachte Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Kriminalpolizei in Hanau.

4. Kühlschrank setzte vermutlich Wohnung in Brand - Erlensee / Rückingen

(cb) Ein aufmerksamer Passant meldete der Rettungsleitstelle am Samstagnachmittag eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Dieselstraße (10er-Hausnummern). Die herbeigeeilte Feuerwehr traf gegen 15.05 Uhr vor Ort ein und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses blieben unverletzt. Die vom Feuer betroffene Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 50.000 Euro angegeben. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen könnte der Kühlschrank in der Wohnung den Brand verursacht haben. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an.

5. Schwarzer Audi Q7 gestohlen - Nidderau

(cw) Autodiebe stahlen in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen in der Straße "Am Nidderfeld" (10er-Hausnummern) abgestellten Audi Q7. In der Zeit von 23.30 Uhr bis 9 Uhr entwendeten Unbekannte den schwarzen Wagen, an dem tschechische Kennzeichenschilder angebracht waren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und das Auto zur Fahndung ausgeschrieben. Zeugen, die Hinweise auf den Autodiebstahl geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123.

6. Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht - Gründau

(cw) Nach einer Unfallflucht am Freitagmorgen auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Bereich der Straße "Grasweg" (einstellige Hausnummern) sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 9.15 Uhr einen roten Seat Leon und floh anschließend. Der entstandene Schaden im Bereich der Fahrerseite beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf circa 1.000 Euro. Die Beamten der Polizeistation Gelnhausen nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

7. Einbrecher kamen über das Kellerfenster - Gelnhausen

(cb) Über das Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses an der Anschrift "Am Rain" (20er-Hausnummern) verschafften sich Einbrecher zwischen Freitag, 23.30 Uhr und Samstag, 9.30 Uhr, Zutritt. Im Anschluss begaben die Langfinger sich über das Treppenhaus in das erste Obergeschoss und brachen dort eine Wohnungstür auf, wodurch ein Sachschaden von etwa 250 Euro entstand. Mit einigen hundert Euro Bargeld flüchteten die Einbrecher nach der Tat. Das zuständige Einbruchskommissariat hat die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

8. Erneuter Fahrzeugdiebstahl: Eindeutiger Appel der Kripo: "Autos abschließen!" - Wächtersbach

(lei) Nach mehreren Diebstahlsdelikten im Zusammenhang mit Fahrzeugen im östlichen Main-Kinzig-Kreis (wir berichten zuletzt mehrfach) liegt bei den Ermittlern des zuständigen Kommissariats nun ein weiterer Fall auf dem Tisch. Es geht um einen Audi, der in der Nacht zu Samstag in der Festplatzstraße entwendet wurde. Den schwarzen Audi A8 mit GN-Kennzeichen, der nach ersten Erkenntnissen offenbar nicht verschlossen war, nahmen ein oder womöglich auch mehrere unbekannten Täter gegen 1.45 Uhr mit. Wer verdächtige Personen gesehen hat oder Angaben zum Verbleib des Autos geben kann, soll sich unter der Kripo-Hotline 06051 827-0 in Gelnhausen melden.

Weil solche Taten immer wieder vorkommen, raten die Beamten zur Einhaltung folgender Tipps:

- Geben Sie Dieben keine Chance! Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab, selbst wenn Sie nur kurz weg sind. - Schlüssel niemals im Fahrzeug lassen! - Wertsachen nicht sichtbar lassen: Lassen Sie keine Taschen, Smartphones, Geldbörsen oder andere Wertgegenstände offen im Fahrzeug liegen. Verstauen sie Sie im Kofferraum oder nehmen Sie sie am besten mit. - Alarmanlage und Wegfahrsperre nutzen: Moderne Sicherheitssysteme schrecken Diebe ab. Prüfen Sie, ob Ihr Fahrzeug eine Alarmanlage oder elektronische Wegfahrsperre hat. - Lenkrad- oder Bremssperren verwenden: Mechanische Sperren erschweren den Diebstahl erheblich. - Parkplätze mit guter Beleuchtung wählen: Parken Sie möglichst an gut einsehbaren, beleuchteten Stellen oder in bewachten Parkhäusern. - Auf verdächtige Personen achten: Rufen Sie umgehend den Notruf, wenn Sie Personen sehen, die sich ungewöhnlich an Fahrzeugen zu schaffen machen.

9. Einbrecher hinterließen Chaos - Schlüchtern

(cb) Während die Bewohner im Urlaub weilten, drangen Einbrecher in ein Haus an der Anschrift "Lange Grasbeete" (einstellige Hausnummern) über eine Seitentür ein. Anschließend durchsuchten die Ganoven sämtliche Räumlichkeiten und verwüsteten diese. Bei ihrer Rückkehr am Samstag mussten die Hauseigentümer dann das von den Eindringlingen hinterlassene Chaos feststellen. Ob die Täter Beute machten, ist derzeit noch unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hanau (Telefonnummer 06181 100-123) entgegen.

Offenbach, 28.07.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

