POL-OF: Drei Verletzte bei Wohnhausbrand: Rettungshubschrauber im Einsatz; Zeugen gesucht: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung; Schwarzer Opel angedotzt: Hinweise erbeten und mehr

1. Unfallflucht nach Blechschaden: Wer kann Hinweise geben? - Offenbach

(cw) Wer sich am Freitagmorgen auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums im Odenwaldring (70er-Hausnummern) aufgehalten hat, könnte Zeuge einer Unfallflucht geworden sein. In der Zeit zwischen 9 Uhr und 9.20 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen schwarzen BMW und fuhr davon. Der Geländewagen weist Beschädigungen im Bereich der rechten Frontschürze auf. Nach ersten Ermittlungen wird der entstandene Sachschaden auf circa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte bei den Unfallfluchtermittlern unter der Rufnummer 069 8098-5699.

2. Zeugen gesucht: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung - Offenbach

(cw) Am Sonntagabend musste ein 43 Jahre alter Offenbacher nach der Mitteilung über eine mögliche Auseinandersetzung in der Schäferstraße im Bereich eines Kiosks mit auf das Polizeirevier. Gegen den Mann, der offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wird nun unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Der 43-Jährige soll gegen 18.30 Uhr, in Folge von verbalen Streitigkeiten, mit verschiedenen Gegenständen, zum Beispiel einem Handy, auf einen 51-jährigen Mann eingeschlagen haben. Aufgrund des Angriffs erlitt der Geschädigte Prellungen sowie einen Cut an der Augenbraue. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Verdächtigen ergab einen Wert von 1,81 Promille. Die Hintergründe der Tat sind nun Bestandteil der eingeleiteten Ermittlungen. Zeugen melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100.

3. Einbrecher waren unterwegs - Rodgau / Jügesheim

(cb) Die Beamten des Einbruchskommissariats in Offenbach suchen Zeugen, welche Hinweise zu einem Einbruch am Samstag, zwischen 15 und 20 Uhr, in ein Haus in der Ludwigstraße (40er-Hausnummern) geben können. Nach derzeitigen Erkenntnissen nutzten sie die Abwesenheit der Hausbesitzer und brachen über die Hauseingangstür ein. Mit nur wenig aufgefundenem Bargeld flüchteten sie nach der Tat. Unter der Rufnummer 069 8098-1234 nimmt die Kriminalpolizei Hinweise entgegen.

4. Drei Verletzte bei Wohnhausbrand: Rettungshubschrauber im Einsatz - Rödermark

(lei) Ein folgenreicher Brand hat am Montagvormittag zu einem größeren Aufgebot von Einsatzkräften in der Urberacher Straße geführt, bei dem nicht nur hoher Sachschaden entstanden ist, sondern auch drei Menschen mitunter schwerstverletzt worden sind. Gegen 10.50 Uhr waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu dem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Messenhausen alarmiert worden, wo sie bei Eintreffen bereits dichten Rauch aus dem Haus aufsteigen sahen.

Vor Ort kümmerten sich die Rettungskräfte umgehend um mehrere Bewohner, die sich zuvor eigenständig ins Freie geflüchtet hatten. Eine 33-jährige wurde mit einem hinzugerufenen Rettungshubschrauber mit schwersten Brandverletzungen in eine Klinik nach Köln geflogen. Ebenfalls schwerverletzt eingeliefert in ein Krankenhaus wurden ein 36-Jähriger, der mit einem Rettungswagen transportiert wurde. Auch ein sechsjähriger Junge kam mit einem RTW in ein Hospital. Drei weitere Kinder im Alter von zwei, vier und neun Jahren blieben offenbar unverletzt. Ein zweiter Rettungshubschrauber, der zwischenzeitlich auch angefordert wurde, kam letztlich nicht zum Einsatz. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle und musste zur Löschung von Glutnestern auch Teile des Dachs abdecken. Die betroffene Brandwohnung im ersten Stock sowie die Wohnung darunter sind bis auf Weiteres unbewohnbar.

Der Grund für das offenbar in der Küche ausgebrochene Feuer, bei dem nach vorläufigen Schätzungen ein Schaden von etwa 200.000 Euro entstand, ist noch weitgehend unklar, weswegen sich nun Brandermittler der Kriminalpolizei mit der Klärung der Brandursache beschäftigen. Nach ersten Erkenntnissen sei es zuvor zu einer Verpuffung gekommen.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die Urberacher Straße bis etwa 12.40 Uhr vollgesperrt.

5. Schwarzer Opel angedotzt: Hinweise erbeten - Seligenstadt

(cb) Die Seligenstädter Polizei sucht Zeugen, welche Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Sonntag in der Aschaffenburger Straße (40er-Hausnummern) ereignete, geben können. Am Nachmittag, gegen 15 Uhr, parkte der Fahrzeugeigentümer seinen schwarzen Opel Insignia auf dem Parkdeck. Als er knappe drei Stunden, also gegen 18 Uhr, zu seinem schwarzen Wagen mit WAF-Kennzeichen zurückkehrte, musste er Beschädigungen an der Fahrertür feststellen. Vermutlich, so die derzeitigen Erkenntnisse, beschädigte der unbekannte Verursacher beim Ein- oder Aussteigen den Wagen und flüchtete anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 500 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

6. Zeugen gesucht: Rollerfahrer beleidigt und geschlagen - Egelsbach

(cb) Ein 64-jähriger Rollerfahrer wurde am Freitagmittag von einem bis dato unbekannten Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Kurt-Schumacher-Ring (einstellige Hausnummern) beleidigt und geschlagen. Der Langener parkte, gegen 12 Uhr, seinen Roller, als der Unbekannte auf ihn zukam und diesen beleidigte. Gerade als der 64 Jahre alte Mann aus Langen sich zum Roller drehte, schlug ihn sein Gegenüber unvermittelt ins Gesicht, woraufhin der Langener zu Boden ging. Grund hierfür soll das fehlende Setzen des Blinkers des Zweiradfahrers bei der Auffahrt auf den Parkplatz gewesen sein. Durch den Schlag erlitt dieser leichten Verletzungen an der Lippe. Sein Angreifer, welcher etwa 40 Jahre alt sein soll, braune Haare und einen tätowierten Arm hatte, bestieg daraufhin einen schwarzen SUV mit F-Kennzeichen und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei in Langen hat nun die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 06103 9030-0 um Zeugenhinweise.

Offenbach, 28.07.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

