Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Folge des Unwetters?: Hallendach von Outlet-Markt eingestürzt

Hainburg (ots)

(lei) Eine hohe fünfstellige Summe beträgt der geschätzte Sachschaden, der laut Polizei beim Einsturz eines Hallendachs am Freitagabend in der Röntgenstraße in Klein-Krotzenburg entstanden ist. Alarmiert wurden die Beamten und auch Rettungskräfte von Feuerwehr kurz nach 21.30 Uhr zu dem Gewerbeobjekt, indem Haushaltsgeräte gelagert wurden. Verletzt wurde niemand, da sich zum Zeitpunkt des Unglücks niemand mehr vor Ort befand. Die Feuerwehr stufte auch den Rest des Daches als ebenfalls einsturzgefährdet ein, sodass die Halle verschlossen wurde und ein Statiker zur weiteren Begutachtung hinzugezogen wurde. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Unwetter für den Einsturz verantwortlich gewesen sein. Die weiteren Untersuchungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell