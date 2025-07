Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Feuer im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses: Kripo ermittelt wegen Verdachts der Brandstiftung

Offenbach (ots)

(lei) Bei einem Feuer im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Bernardstraße (einstellige Hausnummern) ist am frühen Montagmorgen ein Schaden von etwa 2.000 Euro entstanden. Gegen 0.50 Uhr sorgten mehrere Notrufe zum Ausrücken von Feuerwehr und Polizei, wobei der Einsatz der Brandschützer bei Eintreffen quasi nicht mehr nötig war. Denn ein Bewohner hatte ganz offensichtlich die Flammen, die eine stärkere Rauchentwicklung hervorriefen, in der Zwischenzeit eigenständig gelöscht. Der 41-Jährige kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Sieben weitere Personen - zumeist Bewohnerinnen und Bewohner, darunter zwei kleine Kinder - wurden vor Ort vorsorglich im Rettungswagen behandelt und konnten dann entlassen werden.

Der Polizei liegen bereits erste Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung vor, denen nun weiter nachgegangen wird. In dem Zusammenhang sicherten die Beamten vor Ort Spuren und suchten im Zuge einer Fahndung nach zwei vermutlich männlichen Personen, die mit der Feuerentstehung in Verbindung stehen dürften. Einer war 1,70 bis 1,80 Meter groß und trug helle Schuhe sowie eine Basecap. Sein Begleiter hatte etwa die gleiche Größe und war mit einer Sturmmaske vermummt. Auffällig an ihm waren schwarze Schuhe mit hellen Schnürsenkeln. Beide flüchteten anschließend durch die Hofeinfahrt in unbekannte Richtung.

Weitere Hinweise erbittet die Kriminalpolizei, die nun wegen Verdachts der Brandstiftung ermittelt, unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell