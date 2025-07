Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Motorradfahrer stürzte: Reifen mit wenig Profil; Stromkabel von Baustellengelände gestohlen: Zeugen gesucht!; und mehr

1. Motorradfahrer stürzte: Reifen mit wenig Profil - Autobahn 3 / Anschlussstelle Hanau

(lei) Noch nicht ganz klar ist die Ursache, warum ein 32 Jahre alter Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 3 stürzte und sich leicht verletzte. Der Mann aus Südhessen war gegen 14.40 Uhr in Richtung Würzburg unterwegs, als er sich an der Ausfahrt zur Bundesstraße 45 in Richtung Hanau einordnete und zu Fall kam. Die an der Unfallstelle eingesetzte Polizei stellte an dem Bike fest, dass die Reifen eine nicht ausreichend Profiltiefe besaßen - möglicherweise war dies der Grund. Das Krad musste abgeschleppt werden. Unfallzeugen sollen sich bei der Polizeiautobahnstation Südosthessen melden (06181 9010-0).

2. Stromkabel von Baustellengelände gestohlen: Zeugen gesucht! - Hasselroth / Neuenhaßlau

(fg) Auf einem Baustellengelände in der Straße "Am Pfefferacker" (einstellige Hausnummern) waren Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag, 16.40 Uhr und Donnerstagmorgen, 7.30 Uhr, zugange und entwendeten rund 40 Meter Stromkabel aus Kupfer und Aluminium. Nach bisherigen Erkenntnissen kletterten die Diebe über den dortigen Baustellenzaun und durchtrennten anschließend zwei dortige Stromkabel. Anschließend flohen die Täter mit ihrer Beute im Wert von rund 1.500 Euro. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

3. Jeep Grand Cherokee gestohlen: Zeugen gesucht! - Großkrotzenburg

(fg) Autodiebe stahlen zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstagmorgen, 9.45 Uhr, einen in der Mozartstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern abgestellten Jeep Grand Cherokee. An dem Wagen waren MKK-Kennzeichenschilder mit der Ziffernfolge 9393 angebracht. Die Kriminalpolizei hat den schwarzen Jeep umgehend zur Fahndung ausgeschrieben. Wie die Diebe das Auto öffneten, steht bislang noch nicht fest. Hinweise zum Diebstahl und zum Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

4. Einbruch in Hotel: Schränke durchwühlt und Schaden verursacht - Bad Soden-Salmünster

(lei) Schätzungsweise 3.000 Euro Sachschaden und etliche durchwühlte Schubladen hinterließen Einbrecher in einem Hotel in der Brüder-Grimm-Straße (20er-Hausnummer) in Bad Soden. In der Nacht zu Donnerstag, zwischen Mitternacht und 5 Uhr, brachen die Unbekannten zwei Türen im Erdgeschoss im Bereich der Rezeption auf und durchwühlten anschließend einen Büroraum. Ob etwas gestohlen wurde muss noch ermittelt werden. Hinweisgeber, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, melden sich bitte bei der Hanauer Kripo (06181 100-123).

Offenbach, 25.07.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

