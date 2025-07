Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisstensuche nach Christopher Koch

Heusenstamm / Rodgau / Frankfurt (ots)

(fg) Die Kriminalpolizei in Offenbach sucht derzeit nach dem 47 Jahre alten Christopher Koch aus Heusenstamm und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Christopher Koch wurde zuletzt am Mittwochabend, gegen 18.30 Uhr, im Leipziger Ring in Rodgau gesehen. Er könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Der Vermisste ist circa 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Statur und einen Dreitagebart. Er hat an seinen beiden Armen mehrere Tattoos. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte sich der Gesuchte in Frankfurt am Main im Bereich des Hauptbahnhofs aufhalten. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er weiße Schuhe, eine weiße Jogginghose und einen grauen Kapuzenpullover.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des 47-Jährigen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 bei der Polizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist der Meldung beigefügt. (Quelle: privat)

Offenbach, 25.07.2025, Pressestelle, Felix Geis

