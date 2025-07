Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisstensuche nach Yusuf Cherif

Freigericht (ots)

(fg) Wo ist Yusuf Cherif? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 16 Jahre alten Vermissten.

Yusuf Cherif wurde zuletzt am Dienstagnachmittag, gegen 13 Uhr, in der Feldstraße in Freigericht gesehen.

Der Vermisste ist 16 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Er hat lockige sowie kurze Haare. Welche Kleidung Yusuf Cherif bei seinem Verschwinden trug, ist nicht bekannt. Er soll sich häufiger in der Hanauer Innenstadt aufhalten und habe Freunde in Hammersbach und Freigericht. Nach einem Rollerunfall habe der Gesuchte mehrere Hämatome sowie Prellungen an seinem Körper.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des 16-Jährigen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 bei der Polizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist der Meldung beigefügt. (Quelle: privat)

Offenbach, 25.07.2025, Pressestelle, Felix Geis

