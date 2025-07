Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Falscher Handwerker entwendete mit Komplizen Bargeld

Gelnhausen (ots)

(lei) Ein Unbekannter, der nicht weiter beschrieben werden kann, hat am Mittwochmittag in der Hailerer Straße (einstellige Hausnummern) einen Bewohner um Bargeld gebracht. Als Handwerker habe er sich ausgegeben und sich mithilfe eines ebenfalls anonymen Mittäters Zugang in die Wohnung verschafft, so die Angaben des Bestohlenen. Zwischen 11 und 13 Uhr passierte das Ganze, nun fehlen mehrere hundert Euro. Wer in diesen beiden Stunden verdächtige Personen in dem Bereich gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Gelnhausen zu melden (06051 827-0).

Offenbach, 24.07.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

