Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Kfz

Erkelenz-Gerderath (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Weidenstraße sowie in der Straße Fronderath Zugang zu zwei Wagen, aus denen sie ersten Ermittlungen zufolge unter anderem Bekleidung, einen Rucksack sowie einen Fahrradhelm stahlen. Die Taten ereigneten sich in der Nacht vom 9. Juni (Montag), 20 Uhr, auf den 10. Juni (Dienstag), 07.45 Uhr. Die Kriminalpolizei prüft nun mögliche Tatzusammenhänge.

