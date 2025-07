Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 26-Jähriger verletzt: Festnahme zweier Tatverdächtiger nach gefährlicher Körperverletzung

Hanau (ots)

(lei) Ihnen wird vorgeworfen, gemeinsam einen 26-Jährigen durch Schläge verletzt zu haben: Gegen zwei Männer im Alter von 19 und 23 Jahren wird deswegen nun wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Am Mittwochnachmittag waren alle drei sich kennenden Männer gegen 17.35 Uhr am Freiheitsplatz aufeinandergetroffen. Nach einem kurzen Wortwechsel soll einer der Tatverdächtigen den 26-Jährigen im Bereich der Sitzgelegenheiten hinter dem Busbahnsteigen zunächst durch einen Schlag zu Boden gebracht haben, ehe dann beide auf ihn eingeschlagen hätten, so die bisherigen Erkenntnisse. Während der 26-Jährige zur weitern Behandlung ins Krankenhaus kam, konnten Polizeibeamte kurz darauf die beiden Jüngeren festnehmen. Beide mussten für weitere Maßnahmen mit auf die Dienststelle. Zeugen des Vorfalls sollen sich beim Polizeirevier Hanau melden (06181 100-120).

"Mit konsequentem Einschreiten und schnellen Festnahmen wollen wir klar machen: Gewalt wird hier nicht toleriert. Die erhöhte Präsenz in der Innenstadt, auch im Rahmen der Innenstadtoffensive, ist Teil unserer Strategie, Konflikte frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden", macht Andreas Thiem, Leiter des Polizeireviers Hanau, klar und ergänzt: "Hanau soll weiterhin sicher und lebenswert bleiben - dafür stehen wir rund um die Uhr ein."

Offenbach, 24.07.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

