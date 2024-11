Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Verkehrsschild von unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt

Salzbergen (ots)

Am Dienstag ereignete sich zwischen 0.00 Uhr und 20.15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 70 in Fahrtrichtung Lingen. Der bislang unbekannte Fahrer eines Fahrzeugs befuhr die B 70 von Rheine kommend in Richtung Lingen. Beim Linksabbiegen in die Feldstraße geriet das Fahrzeug aus bislang ungeklärten Gründen auf die rechtsseitige Verkehrsinsel und überfuhr dabei ein Verkehrsschild. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden an der Verkehrsinsel und dem Verkehrsschild. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne den Vorfall zu melden. Das schräg stehende Verkehrsschild wurde durch einen Verkehrsteilnehmer bemerkt und der Polizei gemeldet. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977/204360 entgegen.

