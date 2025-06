Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall unter Alkoholeinfluss und Ausfallerscheinungen

Sonneberg (ots)

Am Freitagmittag gegen 11:00 Uhr ereignete sich in Sonneberg in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem fahrenden und einem geparkten Pkw. Ein 54-jähriger Fahrer eines Ford touchierte im Vorbeifahren einen VW und verursachte Sachschaden.

Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer am Steuer eingeschlafen ist. Zudem wurde bei dem 54-jährigen Atemalkohol festgestellt. Eine gerichtsverwertbare Messung ergab einen Wert von 0,48 Promille.

Der 54-jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

