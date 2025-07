Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Besitzer verfolgte Autodieb: Subaru Impreza gestohlen

weitere Autos geöffnet

Steinau an der Straße (ots)

(lei) Im Stadtteil Uerzell hat ein etwa 50 Jahre alter Autodieb am frühen Donnerstagmorgen, 3.30 Uhr, einen Subaru Impreza gestohlen. Tatort war ein Einfamilienhaus in der Kirchstraße, das der Unbekannte zuvor wohl auf unbekannte Weise betreten hatte, um aus dem Hausflur den Autoschlüssel an sich zu nehmen. Anschließend fuhr er mit dem grauen PKW mit SLÜ-Kennzeichen (mit Ziffernfolge 46) in Richtung Steinau davon.

Der Besitzer bemerkte den Diebstahl und nahm mit einem anderen Auto die Verfolgung auf, die auch zumindest kurzfristig insofern erfolgreich war, als dass er den Subaru an der Kreuzung der Grimm-Stadt ("Zum Grünen Baum") an der Ampel stehend antraf - mit dem Dieb auf dem Fahrersitz. Als der Eigentümer sich vor den Subaru stellte, fuhr der Kriminelle an und konnte letztlich Richtung Marjoß flüchten. Seine weitere Beschreibung:

- circa 1,75 Meter groß - hagere Gestalt - eingefallenes Gesicht - dunkle strubbelige kurze Haare - dunkle Kleidung - dunkler Teint

Wie sich später herausstellte, war das nicht die einzige Tat in dem Ort: In der Freiensteinauer Straße wurde ein schwarzer Touran geöffnet - geklaut wurde aber offenbar nichts. Auch in der Dorfstraße wurden zwei Autos durchwühlt, ebenfalls ohne erkennbare Beute. Ermittelt wird hier jeweils wegen versuchtem Diebstahl.

Die Beamten gehen von einem Zusammenhang aus und vermuten, dass der Unbekannte auch für die zuvor geöffneten Autos verantwortlich war. Die Beamten bitten um weitere Zeugenhinweise zum Täter und zum Verbleib des gestohlenen Subaru unter der Rufnummer 06661 9610-0.

Offenbach, 24.07.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

