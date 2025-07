Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer: Zeugensuche; Polizei sucht nach zwei Wohnungseinbrechern

Kreis Offenbach (ots)

1. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer: Zeugensuche! - Dietzenbach

(fg) Am Freitagmorgen, gegen 0.30 Uhr, kam es im Aschaffenburger Weg in Höhe der 10er-Hausnummern zum Brand zweier Altpapiercontainer, weshalb die Polizei nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer ermittelt. Der entstandene Schaden im Inneren der beiden Container beläuft sich auf rund 200 Euro. Das in den Behältnissen befindliche Altpapier brannte ab. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach.

2. Polizei sucht nach zwei Wohnungseinbrechern - Heusenstamm

(lei) Ein aufmerksamer Zeuge hat am Freitagmorgen eine Fahndung der Polizei nach flüchtigen Wohnungseinbrechern in Gang gesetzt, nach denen die Beamten nach wie vor suchen. Der Mann hatte gegen 9.30 Uhr beobachtet, dass sich gerade zwei fremde Männer in einem Wohnhaus in der Hubertusanlage (40er-Hausnummern) befinden. Er informierte den Bewohner, der dann den Notruf wählte. Die sofortige Fahndung nach dem Duo verlief bislang erfolglos. Offenbar hatten sich die Unbekannten bereits eine gute halbe Stunde zuvor über ein aufgebrochenes Fenster Zugang zur Wohnung verschafft, die sie anschließend durchsuchten, ehe sie verschwanden, als sie entdeckt wurden. Ein anderer Fußgänger hatte zwei Personen beobachtet, die hastig auf einem E-Scooter weggefahren seien. Nach ersten Informationen fehlen Schmuckgegenstände sowie Taschen im Wert von etlichen tausend Euro. Die Beschreibung der beiden etwa 30 bis 35 Jahre alten Täter lautet wie folgt:

Person 1:

- schlank - schwarze kurze Haare - blaue Jacke - graue lange Hose - dunkle Schuhe - Rucksack - dunkles Halstuch ins Gesicht gezogen

Person 2:

- schlank - schwarze kurze Haare - schwarze Jacke - blaue Laufhose (Lauftight), darüber eine graue kurze Hose - graue Sportschuhe - gelbe Handschuhe - schwarzes Halstuch ins Gesicht gezogen

Die Kriminalpolizei nimmt nun die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise von weiteren Zeugen unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Offenbach, 25.07.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell