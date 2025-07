Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schreckschussabgabe im Straßenverkehr: Polizei bittet um Hinweise - Offenbach

Offenbach (ots)

(lei) Eine mutmaßliche Schussabgabe im Straßenverkehr in der Nacht zum Samstag ist nun ein Fall für die Polizei geworden. Zwei 19-jährige Männer gaben gegenüber den Beamten an, durch einen bislang unbekannten Autofahrer zunächst durch riskantes Fahrverhalten und schließlich durch Schüsse aus einer Waffe in der Speyerstraße bedroht worden zu sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren beide Parteien gegen 2 Uhr den Nordring in gleicher Richtung. Der weiße Renault Trafic des bislang unbekannten Täters fiel den beiden Heranwachsenden erstmals im Bereich der Kreuzung Hafenallee / Kaiserstraße durch mehrmaliges, unmotiviertes Wechseln der Fahrspur auf. Ein ähnliches Verhalten beobachteten sie wenig später an der Kreuzung Kaiserstraße / Mainstraße. Anschließend sei der Fahrer auf der Mainstraße in Richtung Osten zeitweise auf die Gegenfahrbahn gewechselt.

Im Bereich der Abfahrt zum Mainparkplatz kam es schließlich zu einem kurzen verbalen Austausch zwischen den Parteien. Unvermittelt habe er daraufhin eine Pistole neben seinem Sitz hervorgezogen, durchgeladen und in Richtung der beiden Geschädigten geschossen. Diese blieben glücklicherweise unverletzt, der Täter entfernte sich anschließend mit hoher Geschwindigkeit in östlicher Richtung.

Am Tatort wurden durch die Polizei mehrere Hülsen aufgefunden. Nach erster Einschätzung handelt es sich dabei um sogenannte Platzpatronen, mutmaßlich aus einer Schreckschusswaffe (PTB-Waffe).

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Bedrohung sowie eines möglichen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

- etwa 35 Jahre alt - stämmige, kräftige Statur - dunkler Bart - Boxerhaarschnitt - weißes T-Shirt

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug, zum Fahrer oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234 in Verbindung zu setzen.

