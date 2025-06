Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet gesuchten Mann in Gronau

Kleve - Gronau (ots)

Am 12. Juni 2025 um 08:15 Uhr überprüften Beamte der Bundespolizei einen 47-jährigen Deutschen auf der Königstraße in Gronau. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass ihn die Staatsanwaltschaft Münster mit einem Haftbefehl sucht. Hiernach ist er im Jahr 2024 durch das Amtsgericht Ahaus wegen Diebstahl geringwertiger Sachen zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 50 Euro verurteilt worden. Da der Mann den erforderlichen Geldbetrag nicht bezahlen konnte, wurde er durch die Bundespolizei verhaftet. Der Gesuchte muss nun eine 15-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt Münster verbüßen.

