Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Polizeilicher Großeinsatz in Weitefeld (Kreis Altenkirchen)

Koblenz (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntag, 6. April 2025 kam es nach jetzigem Erkenntnisstand in einem Wohnanwesen in Weitefeld (Kreis Altenkirchen) zu einem Kapitaldelikt. Die Hintergründe zur Tat sind Gegenstand intensiver Ermittlungen. Das Polizeipräsidium Koblenz befindet sich mit starken Kräften vor Ort. Die Polizei bittet darum, in diesem Bereich keine Anhalter mitzunehmen.

