Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Skurriler Trick: Unbekannte Täterinnen erbeuten 20.000 Euro Bargeld - Polizei bittet um Zeugenhinweise ++ Alkohol, Drogen und ein Einhandmesser: Verfahren gegen Mann aus Rotenburg eingeleitet ++

Rotenburg (ots)

Skurriler Trick: Unbekannte Täterinnen erbeuten 20.000 Euro Bargeld - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Rotenburg. Beamte der Rotenburger Polizei wurden am Dienstagmittag gegen 12:00 Uhr in die Fußgängerzone im Bereich des Geschäfts "Ernsting's family" gerufen. Eine 71-jährige Frau berichtete den Beamten, dass sie zwei unbekannten Täterinnen 20.000 Euro Bargeld übergeben habe. Die Täterinnen hatten der Seniorin glaubhaft gemacht, dass sie unter einem Fluch leide, und sie dazu gebracht, ihnen das Geld zu übergeben. Anschließend steckten die Täterinnen das verpackte Bargeld unbemerkt ein. Der Betrug wurde erst bemerkt, als die beiden Frauen bereits mit dem Geld verschwunden waren.

Die Täterinnen werden wie folgt beschrieben:

- Weiblich, ca. 55 - 65 Jahre alt - Kräftige bis korpulente Statur - Dunkles, schulterlanges Haar, zum Pferdeschwanz gebunden - Südosteuropäisches Erscheinungsbild - Kleidung: Langer Rock, weiße Bluse, rotes T-Shirt

Wer Hinweise zu den Täterinnen oder zum Tathergang geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04261 - 9470 bei der Polizei Rotenburg zu melden.

Alkohol, Drogen und ein Einhandmesser: Verfahren gegen Mann aus Rotenburg eingeleitet

Scheeßel. Am späten Dienstagabend, gegen 20:50 Uhr, kontrollierten Beamte des Rotenburger Streifendienstes den VW Polo eines 35-jährigen Fahrers in der Großen Straße in Scheeßel. Dabei stellten sie fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und weiteren berauschenden Mitteln stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,17 Promille, und ein Drogentest reagierte positiv auf THC und Kokain. Darüber hinaus fanden die Beamten ein verbotenes Einhandmesser bei dem Mann. Er wird sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten müssen.

Cannabis vor Fahrtantritt konsumiert

Rotenburg. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, kurz nach Mitternacht, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung eine 21-jährige Fahrerin eines Opel Corsa im Luhner Weg in Rotenburg. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass die junge Frau vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert hatte. Sie musste eine Blutprobe abgeben und das Fahrzeug stehenlassen.

Auto gegen Fahrrad: Mann bei Zusammenstoß leicht verletzt

Visselhövede. Am Dienstagabend kam es gegen 18:15 Uhr in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Der 29-jährige Radfahrer wurde dabei leicht am Arm und Bein verletzt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr die 36-jährige Fahrerin eines Skoda die Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte, als sie auf Höhe eines Kreisverkehrs einen querenden Radfahrer übersah. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht.

