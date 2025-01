Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne Führerschein und Fahrten unter Drogen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla/Mörsdorf: Das war das Resultat zweier Verkehrskontrollen am Abend und in der Nacht zum Montag im Saale-Holzland-Kreis. Am Sonntagabend beendete die Polizei in der Bachstraße in Kahla die Weiterfahrt eines 32-Jährigen, der keine Fahrerlaubnis besaß, aber auch, weil er unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Berauscht war auch eine 49-jährige Frau, die bei Mörsdorf in eine polizeiliche Kontrolle geriet. Beide mussten anschließend eine Blutentnahme dulden und müssen sich nun für ihre Fehltritte verantworten.

