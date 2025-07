Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mutter in Notlage geholfen: Achtjährige zeigt vorbildliches Verhalten

Mühlheim am Main (ots)

(lei) Am späten Samstagabend wurden Rettungsdienst und Polizei zu einem Einsatz in einem Wohngebiet in Mühlheim am Main gerufen. Grund war ein Notruf, der gegen 22.45 Uhr bei der Rettungsleitstelle einging - eine Mutter benötigte dringend ärztliche Hilfe. Doch nicht eine erwachsene Person hatte den Anruf getätigt, sondern die erst achtjährige Tochter der Frau.

Was sich vor Ort abspielte, bewegte auch erfahrene Einsatzkräfte tief: Das Mädchen war durch ein dumpfes Geräusch aus dem Schlaf gerissen worden. Als sie nachsah, fand sie ihre Mutter bewusstlos und krampfend auf dem Wohnzimmerboden liegen. Besonnen und schnell wählte sie den Notruf 112.

Bei Eintreffen der Rettungskräfte war die Mutter zwar wieder bei Bewusstsein, erklärte jedoch, nicht ins Krankenhaus gehen zu wollen - aus Sorge um ihre Töchter, die sie nicht allein lassen wollte.

Die Beamten nahmen daraufhin telefonisch Kontakt mit dem volljährigen Sohn der Familie auf, der sich sofort auf den Weg machte. Bis zu seiner Ankunft blieben die Einsatzkräfte bei der Mutter und den Kindern, bevor die Frau schließlich ins Krankenhaus gebracht wurde.

Diese Situation zeigt eindrucksvoll: Mut und Entschlossenheit kennen kein Alter. Gerade in Ausnahmesituationen beweisen auch junge Menschen oft Verantwortungsbewusstsein - wie das Mädchen, das im Gespräch mit den Beamten vor Ort ihren Berufswunsch offenbarte: Polizistin werden, um anderen zu helfen.

Als Anerkennung für ihr schnelles, besonnenes und vorbildliches Handeln haben die Ordnungshüter die Achtjährige für diese Woche zu sich eingeladen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell