POL-OF: Fahrer flüchtete vor Polizeikontrolle: Festnahme wegen mehrerer Delikte

(lei) Ein 33-jähriger Mann soll in der Nacht zum Sonntag erheblichen Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet haben, nachdem er sich zuvor einer Verkehrskontrolle entzogen hatte. Nun ermittelt die Polizei gegen ihn wegen gleich mehrerer Delikte.

Die Festnahme erfolgte gegen 2.50 Uhr nahe des Argonner Parks. Der 33-Jährige war zuvor einer Streife auf der Aschaffenburger Straße aufgefallen, als er an einer Ampel mit starker Beschleunigung in seinem Mercedes CLK losfuhr und sich anschließend - trotz erlaubter Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h - zunehmend entfernte. Die Streife fuhr bereits deutlich schneller, musste jedoch weiter beschleunigen, um Sichtkontakt zu halten. Erst nach etwas mehr als einem Kilometer hielt das Fahrzeug am Fahrbahnrand an.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer weder einen Ausweis noch einen Führerschein mit sich führte. Zudem haben sich Hinweise ergeben, dass der Mann augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand und sich durch seine Fahrweise eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens schuldig gemacht haben könnte.

Als der 33-Jährige zur weiteren Klärung seiner Identität und zur Durchführung weiterer Maßnahmen aus dem Fahrzeug gebeten wurde, habe er nach den eingesetzten Polizeibeamten geschlagen, traf diese jedoch nicht. Anschließend versuchte er, zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch eingeholt werden. Beim erneuten Zugriff habe der Mann versucht, einen der Beamten in den Schwitzkasten zu nehmen. Die Polizisten brachten ihn unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt und durch den gezielten Einsatz des Reizstoffsprühgeräts unter Kontrolle und nahmen ihn fest. Die Beamten verletzten sich bei der Festnahme leicht, konnten ihren Dienst aber weiter fortsetzen.

Gegen den 33-jährigen Mann wurden Ermittlungen wegen Verdachts der Trunkenheitsfahrt, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Zudem musste er eine Blutprobe abgeben. Zeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Hanau (06181 100-120).

