POL-OS: Osnabrück: 40-Jähriger greift Polizisten nach Beschlagnahme des Führerscheins an

Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Montag kam es im Stadtteil Hafen zu einer Brandstiftung an einem Polizeigebäude. Ein Polizeibeamter verließ gegen 01:45 Uhr die Dienststelle in der Winkelhausenstraße, als er am nördlichen Ausgang ein Feuer entdeckte. Die Flammen loderten außerhalb des umzäunten Bereichs in unmittelbarer Nähe zur Gebäudewand. Der Beamte konnte ...

mehr