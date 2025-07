Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Volltrunken von der Unfallstelle geflüchtet

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend beobachtete ein Zeuge gegen 18:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht an der Straße "Ertmanplatz". Der Fahrer eines schwarzen Wagens fuhr beim Rückwärtsfahren gegen eine Mauer und flüchtete anschließend in Richtung der Jellinghausstraße. Weit kam er jedoch nicht. Bereits an der Voxtruper Straße wurde der flüchtige Fahrer von einer Polizeistreife angehalten. Am Steuer saß ein 41-jähriger Osnabrücker, welcher offensichtlich unter Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,8 Promille. Am PKW stellten die Beamten zudem einige Beschädigungen fest, die zum zuvor gemeldeten Unfall passten. Der Mann wurde im Anschluss zu einer Dienststelle gebracht. Dort erfolgte unter anderem die Entnahme einer Blutprobe. Die Polizisten leiteten neben diversen Verkehrsordnungswidrigkeiten, unter anderem Strafverfahren wegen Unfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

